В Винницкой области спасатели ликвидировали пожар в храме УПЦ КП.

Пожар произошел 15 марта в церкви села Севериновка Жмеренского района, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

"15 марта в 15:46 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что на ул. Грушевского в селе Севериновка Жмеренского района горит церковь «Рождества Пресвятой Богородицы». К месту происшествия были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части №8. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС выяснили, что горит деревянное перекрытие культового сооружения", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям.

После прибытия спасателей пожар был ликвидирован. Вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления, отмечается в официальном сообщении.