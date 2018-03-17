В Запорожской епархии УПЦ проходит православный буккроссинг

02:18, 17 марта 2018
Общество
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/ hram.zp.ua

В рамках акции «Прочитал – оставь другому» 14 марта настоятель часовни в честь свт. Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк передал пациентам и сотрудникам городской медико-санитарной части № 1 собранную прихожанами православную литературу, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ

"Книги переданы в травматологическое, инфекционное, неврологическое и детское отделения больницы. Участие в православном буккросинг-движении – хорошая возможность поделиться с другими своими книгами и добротой", - отметили организаторы акции.

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

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