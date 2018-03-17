В Запорожской епархии УПЦ проходит православный буккроссинг
02:18, 17 марта 2018Общество
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В рамках акции «Прочитал – оставь другому» книги переданы в городскую больницу / hram.zp.ua
В Запорожской епархии УПЦ проходит православный буккроссинг - прихожане храмов собирают и передают православную литературу в медицинские и общественніе учреждения, где ими могут бесплатно воспользоваться люди, интересующиеся Православием.
В рамках акции «Прочитал – оставь другому» 14 марта настоятель часовни в честь свт. Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк передал пациентам и сотрудникам городской медико-санитарной части № 1 собранную прихожанами православную литературу, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
"Книги переданы в травматологическое, инфекционное, неврологическое и детское отделения больницы. Участие в православном буккросинг-движении – хорошая возможность поделиться с другими своими книгами и добротой", - отметили организаторы акции.
/ hram.zp.ua
В рамках акции «Прочитал – оставь другому» книги переданы в городскую больницу / hram.zp.ua
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