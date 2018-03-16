Верующие и священники Энергодара сдали кровь для онкобольных детей

23:04, 16 марта 2018
Общество
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/ hram.zp.ua

В отделении трансфузиологии СМСЧ‑1 верующие и священники сдали кровь для онкобольных детей. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ

"Для маленьких пациентов кровь донора является бесценным подарком, спасающим жизнь. Проект «Любовь милосердствует» продолжается, а это значит, что каждый человек может стать донором и подарить выздоровление и жизнь больному ребёнку", - отмечают организаторы акции. 

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

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