Верующие и священники Энергодара сдали кровь для онкобольных детей

В четверг, 15 марта, в рамках акции Запорожской епархии «Любовь милосердствует» донорами крови традиционно стали прихожане и священнослужители храмов Украинской Православной Церкви г. Энергодара.

В отделении трансфузиологии СМСЧ‑1 верующие и священники сдали кровь для онкобольных детей. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Для маленьких пациентов кровь донора является бесценным подарком, спасающим жизнь. Проект «Любовь милосердствует» продолжается, а это значит, что каждый человек может стать донором и подарить выздоровление и жизнь больному ребёнку", - отмечают организаторы акции.