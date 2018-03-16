Остановка общественного транспорта рядом с Кафедральным собором УПЦ изменит режим работы на постоянный вместо режима "по требованию".

На протяжении марта этого года время работы остановки «Храм всех святых» будет изменено на постоянный с 7.00 до 20.00. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Напомним, что в два года назад по просьбе священноначалия в Печерском районе Киева для улучшения обслуживания пассажиров в районе транспортной развязки бульвара Дружбы народов в направлении ст. м. "Лыбидская" появилась дополнительная остановка “Храм всех Святых” с режимом работы "по требованию".

В первых числах января этого года группа жителей Голосеевского района столицы, которые являются прихожанами Кафедрального собора УПЦ, обратилась к епископу Бородянскому Варсонофию с просьбой о помощи в деле, касающегося замены временной остановки общественного транспорта по адресу: г.Киев, ул.Железнодорожное шоссе 3, на постоянную.

На основании запроса прихожан викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий обратился в Киевскую городскую государственную администрацию и генеральному директору КП «Киевпасстранс» Левченко Д.В. с просьбой о положительном решении данного вопроса, а именно - сделать остановку для городского транспорта обязательной и внести ее в график работы транспортных организаций.

15 марта 2018 года епископ Бородянский Варсонофий получил письмо из Киевской городской администрации в котором говорилось о том, что вопрос организации постоянного режима работы остановки троллейбусов маршрутов № 1,12,42, 43 и автобусов маршрутов №20, 27,52 «Храм всех святых» рассмотрено.

И.о. директора коммунального предприятия Киевпасстранс С.Литвинов сообщил также, что на протяжении марта 2018 года время работы остановки «Храм всех святых» будет изменено на постоянный с 7.00 до 20.00.

Община Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова выражает благодарность мэру г.Киева Виталию Кличко и всей КГГА за понимание и оперативное решение проблемы.