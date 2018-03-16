В Сумах состоялся концерт в рамках Восьмой благотворительной акции помощи онкобольным детям

Вечером 15 марта в концертном зале Дворца культуры г. Сумы состоялся благотворительный концерт, который проводился в рамках Восьмой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины «К Светлому Дню – светлые поступки».

Соорганизаторами акции выступили Сумская епархия Украинской Православной Церкви и филиал «Сумской региональной дирекции». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Организатором концерта стал коллектив Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. Бортнянского во главе с директором Надеждой Гринь. В концертной программе приняли участие известные творческие коллективы областного центра, академический хор училища, оркестр народных инструментов, вокальные ансамбли и отдельные солисты, а также исполнители не только из Сум, но и из других государств, в частности, из Восточной Африки.

В фойе Дворца культуры действовала благотворительная выставка-ярмарка, был проведен аукцион. Воспитанники приходских воскресных школ, а также учебных заведений областного центра, творческих коллективов, выставили свои художественные работы, которые можно было получить в обмен на добровольное пожертвование в специальный ящик с логотипом акции. Волонтеры из епархиального сестричества милосердия напекли и украсили постное печенье, различные кулинарные изделия. Всем желающим были предложены чай и кофе.

Проведен сбор благотворительных пожертвований, общая сумма которых составила 47 тысяч гривен. Все собранные средства будут направлены на цели акции.

На лечении в отделении онкогематологии сейчас находятся 30 пациентов. Расходы на лечение одного ребенка составляют в среднем 80-100 тысяч долларов. Главной целью благотворительной акции «К Светлому Дню – светлые поступки» 2018 года является приобретение необходимых медицинских препаратов, которыми не обеспечено отделение.

Учитывая успешный опыт проведения акции в предыдущие годы и учитывая серьезность проблемы роста онкозаболеваний в регионе, филиал ПАО «НСТУ «Сумская региональная дирекция» и Сумская епархия Украинской Православной Церкви обращаются ко всем неравнодушным с просьбой принять участие в акции милосердия. Средства для помощи онкобольным детям можно перечислить на счет:

Благотворительный счет:

Сумская епархия УПЦ код 22596097

в ПАО “Укрсоцбанк”.Киев МФО 300023

г/р 26004000069613

Для лечения онкобольных детей Сумщины