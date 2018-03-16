В результате обвала асфальта в Виннице обнаружили древние подземные ходы монахов

На территории художественного музея в Виннице образовался провал в земле, в котором были обнаружены старинные подземные ходы, ведущие от бывшего монастыря доминиканцев.

Сейчас на этом месте расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ. Об этом сообщает "Vежа".

По словам сотрудников музея, земля под асфальтом просела 13 марта. В тот момент на этом участке стоял автомобиль, который почти не попал под землю. Когда автомобиль оттащили, удалось разглядеть глубокие и протяженные подземные ходы, ведущие к забору собора. Там они упираются в старинный погреб, который сейчас используется церковниками для хозяйственных нужд. Общая протяженность обнаруженной части подземного хода – не менее 18 метров.

Как пояснил директор Центра истории Винницы " Александр Федоришен, очевидно речь идет о подземных ходах, сооруженных при строительстве доминиканского монастыря в 30-40-ых годах 17-го века – еще до восстания Богдана Хмельницкого. Очевидно, эти “тоннели” использовались монахами для хозяйственных нужд.

Скорее всего, провал образовался под действием длительных осадков. Работники музея рассказывают, что много лет назад недалеко от этого места уже проваливалась земля и были видны входы в другие тоннели. Однако сейчас они засыпаны землей и заасфальтированы. В нескольких метрах от пропасти недавно появилось еще одно: в нем можно увидеть выложенный кирпичом старинный колодец.

Как отмечает Федоришен, исследователи архитектуры и ранее фиксировали здесь небольшие провалы. По его убеждению, здесь необходимо продолжать археологические исследования и думать над концепцией их дальнейшего использования.

– Не каждый город в Украине может похвастаться подобного рода наследием. Для Винницы это один из таких очень интересных объектов, но и тревожных колокольчиков: для того, чтобы не было никаких последствий в дальнейшем, нужно комплексно заниматься этим вопросом, а прежде всего создать какие-то укрытия, чтобы влага сейчас сюда не попала, - объяснил директор Центра истории Винницы.