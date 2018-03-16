Архиепископ Мукачевский и Ужгородский провел встречу с воспитанниками военного лицея города Мукачево

В среду четвертой недели Великого поста, 14 марта, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор провел встречу с воспитанниками военного лицея города Мукачево.

В оживленном общении с архипастырем, которое состоялось в актовом зале лицея, приняло участие более ста воспитанников и офицеров, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

После общения с архипастырем лицеисты буквально “засыпали” архиерея большим количеством живых, актуальных и разнохарактерных вопросов. В результате диалога управляющий епархией осветил темы, которые интересовали молодых людей и ответил на поставленные вопросы.

Встреча стала возможной благодаря приглашению начальника Закарпатского областного лицея с усиленной военной-физической подготовкой полковника Захарова Ю.М.