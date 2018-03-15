Неизвестные облили красной краской ворота Балтско-Феодосиевского монастыря на Одесщине
20:25, 15 марта 2018Общество
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Неизвестные осквернили врата монастыря / baltaeparhia.org.ua
В ночь на 15 марта неизвестные осквернили ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря УПЦ в городе Балта Одесской области.
Как сообщается на сайте Балтской епархии УПЦ, неизвестные облили ворота обители красной краской.
Следы вандализма в Балтской обители / baltaeparhia.org.ua
Свято-Покровский Балтско-Феодосиевский мужской монастырь был основан святым праведным Феодосием Левицким, который создал на месте будущего монастыря странноприимный дом для нищих. В 1907 году на этом месте был учрежден мужской монастырь.
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