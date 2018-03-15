Неизвестные облили красной краской ворота Балтско-Феодосиевского монастыря на Одесщине

20:25, 15 марта 2018
Общество
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/ baltaeparhia.org.ua

Как сообщается на сайте Балтской епархии УПЦ, неизвестные облили ворота обители красной краской. 

/ baltaeparhia.org.ua

Свято-Покровский Балтско-Феодосиевский мужской монастырь был основан святым праведным Феодосием Левицким, который создал на месте будущего монастыря странноприимный дом для нищих. В 1907 году на этом месте был учрежден мужской монастырь.

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