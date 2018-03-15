Волонтеры со Львовщины привезли бойцам АТО чудотворные иконы и миро
10:58, 15 марта 2018Общество
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Волонтеры привезли бойцам АТО чудотворные иконы / zik.ua
Уже 37 по счету благотворительный вояж осуществляют к защитникам Отечества на восток государства волонтеры Народной самообороны Львовщины.
Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на слова активиста волонтерского движения на Яворовщине Петра Шота.
С его слов, волонтеры продолжают передавать теплые поздравления и искренние подарки бойцам на передовых позициях.
«Мы среди необходимых вещей привезли воинам неоценимые подарки – чудотворные иконы и миро св. Дионисия Олимпийского», – рассказал волонтер Петр Шот.
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