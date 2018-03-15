Волонтеры со Львовщины привезли бойцам АТО чудотворные иконы и миро

10:58, 15 марта 2018
Общество
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Волонтеры привезли бойцам АТО чудотворные иконы / zik.ua

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на слова активиста волонтерского движения на Яворовщине Петра Шота.

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С его слов, волонтеры продолжают передавать теплые поздравления и искренние подарки бойцам на передовых позициях. 

«Мы среди необходимых вещей привезли воинам неоценимые подарки – чудотворные иконы и миро св. Дионисия Олимпийского», – рассказал волонтер Петр Шот.

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