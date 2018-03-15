Волонтеры со Львовщины привезли бойцам АТО чудотворные иконы и миро

Уже 37 по счету благотворительный вояж осуществляют к защитникам Отечества на восток государства волонтеры Народной самообороны Львовщины.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на слова активиста волонтерского движения на Яворовщине Петра Шота.

С его слов, волонтеры продолжают передавать теплые поздравления и искренние подарки бойцам на передовых позициях.

«Мы среди необходимых вещей привезли воинам неоценимые подарки – чудотворные иконы и миро св. Дионисия Олимпийского», – рассказал волонтер Петр Шот.