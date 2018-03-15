Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ оказал помощь семьям, в которых проживают люди с инвалидностью

Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ 12 марта оказал помощь семьям, в которых проживают люди с инвалидностью.

Адресная помощь была оказана 27 семьям, в которых проживают люди с ограниченными возможностями. Эти семьи на протяжении многих лет являются подшефными епископа Бородянского Варсонофия, сообщает сайт Кафедрального собора УПЦ.

В качестве гуманитарной помощи семьям были выданы продуктовые наборы.

Социальный отдел Кафедрального собора также приглашает всех неравнодушных присоединиться к благотворительным акциям и внести посильную лепту в дело социального служения и благотворительности, которое является неотъемлемой частью гуманитарной миссии Украинской Православной Церковью и строящегося собора.

Желающие помочь инвалидам, неимущим, детским домам могут оказать помощь в виде перечислений на счет собора с указанием платежа, а также сделать пожертвования вещевые. Социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ принимает от населения вещи, продукты, лекарства, чаи\травы, духовную литературу. Пожертвования распределяются для беженцев, малообеспеченных, инвалидов и детей.

Приемный пункт социального отдела Кафедрального собора находится по адресу: г.Киев, ул. Железнодорожное шоссе 3 ( Метро Лыбедская), территория строящегося собора, административный корпус №1, каб.8 ,приём вещей с ПН-ПТ, с 9-30 до 18-00.