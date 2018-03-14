В Житомире 106-летней схимонахине вернули зрение (фото УНИАН)

Житомирские врачи провели успешную операцию по восстановлению зрения 106-летней схимонахини Иоанне.

Как сообщает "Depo.Житомир", с просьбой помочь в восстановлении зрения 106-летней схимонахине к житомирским чиновникам обратилась настоятельница обители женского ставропигиального монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее игуменья Екатерина.

В отделении микрохирургии глаза областной больницы уже имели практику оперирования 90- и 100-летних пациентов. Прооперировала схимонахиню заведующая отделением Анна Борщевская.

"Сложность данной операции в том, что пациентка больше 5 лет не видела, катаркта считается перезрелой, она была плотной. И операция происходила только со специальными разрезами. Осложненная операция была еще и тем, что пациентка преклонного возраста ложится так, как ей удобно, и нам нужно было к ней приспосабливаться. Сейчас идет период реабилитации. Она с каждым днем потихоньку восстанавливается и видит больше, и больше", - рассказала врач.

Схимонахиня Иоанна, в миру – Мария Мороз, родилась 25 марта 1911 года в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области. 24 марта схимонахине Иоанне исполнится 107 лет.

Женщина пережила две мировые войны, голодоморы, эпидемии туберкулеза, 16-летнее высылки в Сибирь. Ее мужа выслали на 10 лет на Урал за националистические взгляды.