В Петербурге прошел первый международный форум «Милосердие»

Первый международный форум "Милосердие", приуроченный к 150-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, состоялся 1 ноября в РГПУ имени Герцена, - сообщает Рravmir.Ru.

Цель форума - показать особую значимость милосердного служения в обществе и дать новый импульс развития добровольческого движения и служения милосердия среди молодежи, студенчества и специалистов помогающих профессий врачей, медицинских сестер, психологов, социальных работников, педагогов.

Открылся форум молебном в Казанском соборе, который отслужил епископ Царскосельский Маркелл в сослужении духовенства собора и участников форума в священном сане.

Епископ Маркелл сказал: «Христианин - это добрый человек. Не играющий в доброту, не добренький, а просто добрый, потому что Господь в его мыслях, его сердце, образе жизни».

Обращаясь к собравшимся, епископ Маркелл пожелал им «нести добро, подлинное добро. Спаситель, будь Его воля, давно бы Сам исправил окружающий мир, но Он предоставил это нам. Желаю всем нам укрепляющей благодати Духа Святагол в деле служения Церкви, ближним».