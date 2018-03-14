Олег Табаков при жизни строил церковь

Актер и режиссер Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, при жизни строил храм.

О пожертвованиях на строительство церкви рассказала главный администратор МХТ имени Чехова Валентина Иванова, сообщает «Православие и Мир».

«Человек-вселенная. В нем было море доброты. Он успевал каждому уделить внимание. Я уже не говорю про его талант, это неоспоримо и известно всем. Он помогал всем актерам, кто болел – давал деньги. Для этого он даже организовал специальный фонд. Мало кто знает, но ведь Олег Павлович еще и строил храм», – рассказала работница театра.

Актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Последние месяцы он провел в больнице, куда родственники артиста приглашали священника.

Прощание с артистом состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Отпевание Олега Табакова будет закрытым от общественности по желанию его родных и близких. В связи с этим дата, время и место отпевания не разглашается.

Похоронят Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.