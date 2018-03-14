В Ивано-Франковске состоялся IV медиа-форум "Церковь и журналистика"

В Ивано-Франковске 14 марта состоялся четвертый медиа-форум "Церковь и журналистика".

Как сообщает "Галицкий корреспондент", темой форума стали фейковые новости, форум получил соответствующее название – "Слово Правда. Фейк. Возможны ли современные новости без фейков?".

Форум начали с награждения победителей конкурса, которые создали материалы на религиозную тематику. Среди религиозных журналистов наградили Марьяну Стрингалюк.

“Мы все руководствуемся теорией коммуникации, но есть еще практика. Должны найти общие принципы, которые бы вели к свету. мы должны нарабатывать новую систему, потому что сегодня журналистами являются почти все. Фейк не всегда рождается в поле журналистов, но он становится для правдивой журналистики конкурентом”, – отметил отец Иван Стефурак, заместитель главного редактора религиозной газеты “Новая Заря”.

Организаторы мероприятия: БО “Благотворительный фонд “Апостол”, Ивано-Франковский областной союз журналистов НСЖУ, кафедра журналистики ПНУ им. В. Стефаника, Ивано-Франковская Архиепархия УГКЦ.