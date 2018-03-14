Во Львове возле польских захоронений на Лычаковском кладбище произошел взрыв
Минувшей ночью недалеко от польского захоронения на Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
«13 марта в 21.40 во Львове на Лычаковском кладбище, недалеко от польского захоронения – мемориала «Львовские орлята», не установленным лицом был брошен предмет, который взорвался (предположительно, граната РГД -5). В результате взрыва образовалась воронка в диаметре 20 сантиметров, пострадавших лиц нет, сооружения мемориала повреждений не получили», – сообщили в администрации.
По данным ОГА, на место происшествия еще вечером вторника работали оперативные группы правоохранителей, причины происшествия и причастные лица устанавливаются.
На территории музея-заповедника «Лычаковское кладбище» во Львове размещены более 300 тысяч захоронений. Здесь, в частности, расположен Мемориал львовских орлят – польский военный мемориал во Львове. На территории поля почетных захоронений есть также могилы погибших на Майдане и в зоне АТО.