Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ передал гуманитарную помощь подопечным киевского Дома ветеранов труда

Отдел социального служения Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 9 марта провел благотворительную акцию по передаче продуктов питания для пожилых людей, ветеранов войны и труда.

Ветеранам от социального отдела Кафедрального собора были переданы фрукты, свежая выпечка, а также православные иллюстрированные календари, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

"Визиту социальных работников в этот весенний день жильцы пансионата очень обрадовались: бабушки и дедушки от всей души благодарили. Все были благодарны за гостинцы, а на самом деле, за внимание и теплоту в общении", - сообщили организаторы акции.

В столичный Доме ветеранов проживает 250 человек, среди которых есть ветераны труда и войны. В это учреждение обычно обращаются одинокие люди, о которых больше некому позаботиться. Многие ветераны здесь обитают уже более десяти лет.