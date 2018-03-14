Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ передал гуманитарную помощь подопечным киевского Дома ветеранов труда
05:26, 14 марта 2018Общество
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Пенсионерам передали фрукты и свежую выпечку / sobor.in.ua
Отдел социального служения Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 9 марта провел благотворительную акцию по передаче продуктов питания для пожилых людей, ветеранов войны и труда.
Ветеранам от социального отдела Кафедрального собора были переданы фрукты, свежая выпечка, а также православные иллюстрированные календари, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.
"Визиту социальных работников в этот весенний день жильцы пансионата очень обрадовались: бабушки и дедушки от всей души благодарили. Все были благодарны за гостинцы, а на самом деле, за внимание и теплоту в общении", - сообщили организаторы акции.
В столичный Доме ветеранов проживает 250 человек, среди которых есть ветераны труда и войны. В это учреждение обычно обращаются одинокие люди, о которых больше некому позаботиться. Многие ветераны здесь обитают уже более десяти лет.
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