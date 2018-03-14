Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ передал гуманитарную помощь подопечным киевского Дома ветеранов труда

05:26, 14 марта 2018
Общество
81 0
Пенсионерам передали фрукты и свежую выпечку / sobor.in.ua

Ветеранам от социального отдела Кафедрального собора были переданы фрукты, свежая выпечка, а также православные иллюстрированные календари, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

"Визиту  социальных работников в этот весенний день жильцы пансионата очень обрадовались: бабушки и дедушки от всей души благодарили. Все были благодарны за гостинцы, а на самом деле, за внимание и теплоту в общении", - сообщили организаторы акции. 

В столичный Доме ветеранов проживает 250 человек, среди которых есть ветераны труда и войны. В это учреждение обычно обращаются одинокие люди, о которых больше некому позаботиться. Многие ветераны здесь обитают уже более десяти лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter