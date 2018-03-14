В Киеве пройдет просветительская встреча, посвященная христианскому взгляду на мир экономики

В среду, 14 марта, в Киеве состоится очередная просветительская встреча цикла «Никольские вечера» при столичном храме в честь святителя Николая.

Лекцию на тему «Человек в мире экономики: христианский взгляд» проведет кандидат экономических наук, доцент КНУ имени Тараса Шевченко, член Совета Киевского Религиозно-философского общества Илья Назаров. Об этом сообщает "Фома в Украине".

В рамках мероприятия также будут обсуждены вопросы:

– человек в системе экономических отношений;

– экономика и духовность — точки «несоприкосновения»;

– человек «экономический» и человек «верующий» — можно ли избежать столкновения;

– может ли экономика быть гуманной для всех;

– почему образованный человек стоит на пути достижения высоких экономических целей и др.

Встреча состоится по адресу: г. Киев, ул. Е. Коновальца (бывшая Щорса), 23-25 (административный корпус городской клинической больницы № 17).

Начало в 19.00.