В Киеве пройдет просветительская встреча, посвященная христианскому взгляду на мир экономики
В среду, 14 марта, в Киеве состоится очередная просветительская встреча цикла «Никольские вечера» при столичном храме в честь святителя Николая.
Лекцию на тему «Человек в мире экономики: христианский взгляд» проведет кандидат экономических наук, доцент КНУ имени Тараса Шевченко, член Совета Киевского Религиозно-философского общества Илья Назаров. Об этом сообщает "Фома в Украине".
В рамках мероприятия также будут обсуждены вопросы:
– человек в системе экономических отношений;
– экономика и духовность — точки «несоприкосновения»;
– человек «экономический» и человек «верующий» — можно ли избежать столкновения;
– может ли экономика быть гуманной для всех;
– почему образованный человек стоит на пути достижения высоких экономических целей и др.
Встреча состоится по адресу: г. Киев, ул. Е. Коновальца (бывшая Щорса), 23-25 (административный корпус городской клинической больницы № 17).
Начало в 19.00.