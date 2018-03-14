В Сумах пройдет благотворительный концерт в помощь онкобольным детям

В рамках масштабной акции «К светлому дню – светлые поступки» в Сумах состоится благотворительный концерт духовной музыки, все средства от которого пойдут на нужды онкобольных детей Сумщины.

Как сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ, в концерте примут участие хор Сумского высшего училища искусств и культуры имени Д. Бортнянского, а также Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы и Младший хор специализированной школы искусств «Мелодия».

Благотворительный концерт состоится 15 марта в 18.00 в городском Дворце искусств. Перед концертом в фойе будет организована выставка-ярмарка и аукцион творческих работ в поддержку онкобольных детей.

Кроме того, сбор для приобретения медицинских препаратов пациентам детского онкологического отделения Сумской областной клинической больницы проходит по всей епархии во время Великого поста. Пожертвовать посильную сумму на лечение детей может каждый желающий – для этого в каждом храме УПЦ установлены специальные ящики для сбора средств.