Грузия передаст мусульманам страны 21 мечеть

В Госканцелярии Грузии прошло первое заседание Комиссии по имущественным и финансовым вопросам религиозных объединений, в котором приняли участие представители Грузинской Православной Церкви, Грузинской епархии Армянской Апостольской Православной Святой Церкви, Управления мусульман Грузии, Римско-Католической Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви.

Как сообщил председатель Госагентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе, это первый случай, когда в стране на таком уровне рассматривались финансовые и имущественные вопросы конфессий.

На данном этапе принято решение передать во владение Управлению мусульман находящиеся в собственности государства 21 мечеть. Об этом сообщил канал ANSAR со ссылкой на apsny.ge.

Католическая Церковь получила право на строительство церкви в городе Рустави. В отношении Евангелическо-Лютеранской Церкви, которая просила вернуть ей в собственность здание в Гори, было принято решение о начале активных переговоров с муниципалитетом Гори. Грузинской Православной Церкви, внесшей семь заявок, пять из которых удовлетворены.

В 2014 году при аппарате премьер-министра Грузии было создано Агентство по вопросам религии, цель которого — осуществлять информационную, рекомендательную, исследовательскую и просветительскую деятельность с последующим представлением результатов правительству Грузии.