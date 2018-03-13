В Херсоне почтили память погибших освободителей города

Во вторник, 13 марта, в 74-ю годовщину освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, в городе прошли памятные мероприятиях.

В торжествах приняли участие представители херсонских властей, ветераны войны, представители общественности и молодежь. В праздничном митинге и возложении цветов к вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке Славы приняли участие священнослужители Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Херсонской епархии.

На митинге также присутствовал Дмитрий Кириллович Перетяпко - герой, а ныне последний ветеран-участник битвы за Херсон в 1944 году, в адрес которого были сказаны особые слова благодарности и уважения.

Также в этот день митрополит Херсонский и Таврический Иоанн принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 74-ой годовщины со дня освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, которые проходили в Херсонском музыкально-драматическом театре им. Кулиша.

В своем слове владыка сердечно поздравил всех с днем освобождения Херсона и пожелал благодатной помощи Божией, доброго здравия и мира в нашей многострадальной стране.