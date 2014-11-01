Представитель Киево-Печерской лавры посетил в столице людей с ограниченными возможностями

31 октября по благословению митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Успенской Киево-Печерской лавры заместитель руководителя Социального отдела обители архимандрит Лаврентий посетил людей с ограниченными возможностями столицы. Об этом сообщает сайт lavra.ua.

Батюшка передал им иконы Богоматери Киево-Печерской, восковые свечи, святое масло от мироточивых глав и также продуктовые наборы. Священник побеседовал с немощными, пожелал им помощи Божией, терпения и сил.

Несмотря на болезни, эти люди не теряют бодрости и надежды. Так один из посещаемых, несмотря на парализованные ноги, самостоятельно обеспечивает себе транспортабельность – для удобства оборудовал пандус для съезда из квартиры на улицу. Также предприимчивый хозяин занимается разведением попугаев, которых он с радостью показывает гостям.

Все желающие оказать посильную помощь инвалидам, детским домам, малообеспеченным категориям населения могут обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры.