На Львовщине задержали мужчину, который пытался украсть из церкви ящик с пожертвованиями

В отдел полиции за помощью обратился настоятель одного из храмов города Червоноград, на Львовщине.

Священник рассказал, что в помещении церкви неизвестный мужчина пытается похитить ящик с пожертвованиями, сообщает "Голос Сокальщины".

На место происшествия немедленно прибыли полицейские и вместе с настоятелем и монахиней задержали злоумышленника, который разбил камнем ящик и пытался вытянуть из него деньги.

Выяснилось, что в ящике было около 800 гривен, которые, по словам настоятеля, община собрала для лечения больного ребенка.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 51-летний ранее судимый житель Червонограда.

По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до шести лет лишения свободы. Мужчина задержан. Проводится досудебное расследование.