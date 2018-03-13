В Одессе начала работу группа поддержки семей больных алкоголизмом и наркоманией
02:52, 13 марта 2018Общество
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Основными задачами группы являются духовная и психологическая помощь / helprehab.org.ua
В храме в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" г. Одессы начала работу группа поддержки членов семьи и близких страждущих недугом алкоголизма и наркомании.
Группа поддержки начала свою работу по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 11 марта, сообщает пресс-служба Одесской епархии.
Группа поддержки действует при храме в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" / eparhiya.od.ua
Основными задачами группы являются духовная и психологическая помощь, развитие навыков поведения и общения со страждущими от алкогольной и наркотической зависимости.
Храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" находится по адресу: Одесса, Днепропетровская дорога, 103-а. Тел: (48) 770-56-80.
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