В Одессе начала работу группа поддержки семей больных алкоголизмом и наркоманией

В храме в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" г. Одессы начала работу группа поддержки членов семьи и близких страждущих недугом алкоголизма и наркомании.

Группа поддержки начала свою работу по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 11 марта, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Основными задачами группы являются духовная и психологическая помощь, развитие навыков поведения и общения со страждущими от алкогольной и наркотической зависимости.

Храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" находится по адресу: Одесса, Днепропетровская дорога, 103-а. Тел: (48) 770-56-80.