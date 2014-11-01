Во Франции представлена публикация «Черная книга преследования христиан»

Ежедневно преследования за веру грозит от 150 до 200 миллионам христиан. Во Франции появилась книга, в которой документируют их трагедии. Она получила название «Черная книга преследования христиан».

Публикация о преследовании христиан насчитывает более 800 страниц, включает в себя 70 свидетельств, репортажи и анализ экспертов из 17 стран.

Самюэль Ливен, журналист французской газеты La Croix и редактор «Черной книги» говорит, что когда в его редакцию все чаще и из разных концов света начала приходить информация о массовых убийствах и преследования христиан «мы поняли, что имеем дело с глобальным явлением».

«В названии мы говорим о ситуации христиан, однако не все из 200 тыс. человек, к которым относится данная книга - это преследуемые в узком смысле этого слова, это и те, кто в силу своей веры испытывают дискриминацию, как, например, копты в Египте, которые не могут работать на определенных должностях, в свою очередь, христиане Пакистана являются объектами кровавых покушений. Мы своей книгой охватываем весь мир», - сказал Самюэль Ливен.

Католический Медиа-Центр