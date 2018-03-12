В Черкассах на кладбище неизвестные подожгли крест
13:01, 12 марта 2018Общество
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В Черкассах неизвестные подожгли крест на кладбище / provce.ck.ua
В Черкассах неизвестные подожгли крест на могиле.
Об этом полиции сообщила черкащанка, сообщает "Про все".
Как рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции области Зоя Вовк, по словам заявительницы поджог она увидела еще 1 марта. Однако через шоковое состояние в полицию обратились только сейчас.
На место происшествия вызвана следственная группа.
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