В Черкассах на кладбище неизвестные подожгли крест

13:01, 12 марта 2018
Общество
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В Черкассах неизвестные подожгли крест на кладбище / provce.ck.ua

Об этом полиции сообщила черкащанка, сообщает "Про все".

Как рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции области Зоя Вовк, по словам заявительницы поджог она увидела еще 1 марта. Однако через шоковое состояние в полицию обратились только сейчас.

На место происшествия вызвана следственная группа.

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