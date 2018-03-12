В Черкассах на кладбище неизвестные подожгли крест

В Черкассах неизвестные подожгли крест на могиле.

Об этом полиции сообщила черкащанка, сообщает "Про все".

Как рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции области Зоя Вовк, по словам заявительницы поджог она увидела еще 1 марта. Однако через шоковое состояние в полицию обратились только сейчас.

На место происшествия вызвана следственная группа.