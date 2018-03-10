В Запорожской епархии УПЦ подвели итоги детского конкурса «Парад снеговиков» (фото)

«Парад снеговиков» был организован на инициативе митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки и стал увлекательной зимней страницей для воскресных школ Запорожской епархии.

Большинство снеговиков были выполнены в традиционном стиле, но нашлись и выдумщики, которые сотворили настоящее чудо, сообщает пресс-служба епархии.

Победителями конкурса «Парад снеговиков‑2018» стали:

1 место – воскресная школа «Свечечка» (г. Энергодар);

2 место — воскресная школа «Родник души» Свято-Николаевского женского монастыря (г. Запорожье) и воскресная школа «Дивоцвіт» (г. Вольнянск);

3 место – воскресная школа «Пастушок» (пгт. Веселое), воскресная школа «Пчелки Божьи» (храм мч. Анатолия, г. Запорожье) и воскресная школа «Незабудки» (Свято-Троицкий храм, г. Запорожье).

Приз зрительских симпатий (по результатам народного голосования) присужден воскресной школе «Георгиевцы» (г. Мелитополь).