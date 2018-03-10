В Каменской епархии УПЦ проходит акция по оборудованию детского отделения при женской колонии

Благотворительная акция «Кроватка для малятки…» объявлена в Каменской епархии Украинской Православной Церкви.

Цель акции – помощь в оборудовании детского отделения, которое открывается в местной женской колонии, сообщается на сайте Каменской епархии УПЦ.

«В женской колонии 34 г. Каменское открывают детское отделение, где мамы будут находиться вместе с детками от 0 до 3 лет. Требуются вещи (можно б/у, но в хорошем состоянии)», – сказано в сообщении.

От благотворителей принимаются детская мебель (пеленальные столики, кроватки), детская одежда, средства гигиены, игрушки, подлежащие термообработке, детская посуда, ванночки, манежи, ходунки, горшки и пр.

Сбор помощи по благословению архиепископа Каменского и Царичанского Владимира проводит епархиальный отдел «Церковь и семья».

Контактные телефоны: 067-645-47-55, диакон Роман; 068-687-22-60, Ольга.