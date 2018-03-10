Православная молодежь Одессы в день 8 марта посетила подопечных центра реинтеграции для бездомных

16:08, 10 марта 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

Вначале встречи был отслужен благодарственный молебен, после которого гости в теплой дружественной обстановке пообщались с подопечными и сотрудниками центра, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Также от лица Одесской епархии была оказана помощь в виде продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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