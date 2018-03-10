Православная молодежь Одессы в день 8 марта посетила подопечных центра реинтеграции для бездомных
16:08, 10 марта 2018Общество
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Молодежь пообщались с подопечными и сотрудниками центра / eparhiya.od.ua
В день 8 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив отдела по благотворительности и социальному служению Одесской епархии совместно с председателем и представителями Одесского областного Совета Мира посетили подопечных Одесского городского центра реинтеграции лиц без особого места жительства.
Вначале встречи был отслужен благодарственный молебен, после которого гости в теплой дружественной обстановке пообщались с подопечными и сотрудниками центра, сообщает пресс-служба Одесской епархии.
Также от лица Одесской епархии была оказана помощь в виде продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены.
/ eparhiya.od.ua
Также от лица Одесской епархии была оказана помощь в виде продуктов питания и бытовой химии / eparhiya.od.ua
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