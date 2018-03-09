В Мелитополе узаконили скандальный поклонный крест

Мелитопольская городская власть узаконила поклонный крест на клумбе при въезде в город с южной стороны.

Как сообщает "РИА Мелитополь", официально крест именуется "памятным знаком". Он был установлен к 2000-летию от Рождества Христова. Тогда духовенство и власть в лице покойного мэра Виктора Сычева приняли такое решение. Этот вопрос согласовывался со священноначалием, но, увы, ни члены исполкома, ни депутаты не принимали решение об установке данного сооружения.

Именно это чиновничью ошибку не упустил из виду пенсионер Алексей Николаенко и потребовал поклонный крест демонтировать. В противном случае грозился установить рядом с ним фаллос.

Мэр Сергей Минько категорически отказывается демонтировать крест. И после многочисленных писем-жалоб Алексея Николаенко во все инстанции члены исполкома 8 февраля утвердили решение в котором указано, что данное культовое сооружение проинвентаризировано и поставлено на баланс управления жилищно-коммунального хозяйства.

Управлению коммунальной собственностью поручено включить поклонный крест в реестр имущества коммунальной собственностью.