Во Франковске презентуют уникальную реликвию, которую с прошлого века искали историки

Недавно художественные круги Прикарпатья, и Украины в целом, всколыхнула новость: найден фрагмент ризы утраченной Зарваницкой иконы Распятия Иисуса Христа.

След реликвии потерялся в 40-х годах прошлого века, тогда неравнодушные украинцы пытались спрятать ее от уничтожения советской властью, сообщает "Місто".

Ежегодно тысячи людей направляются в Зарваницу, чтобы помолиться перед чудотворной иконой Божией Матери. Однако многие из них даже не догадываются, что село на Тернопольщине, которое словно магнитом притягивает паломников, когда мало еще одну удивительную святыню – икону Распятия Иисуса Христа. Она, по описаниям очевидцев, творил чудеса и невероятные исцеления. И за это люди щедро вознаграждали образ – украшали его драгоценными ризами и коронами. Однако во времена Второй мировой войны, когда церковь подверглась гонениям, реликвия бесследно исчезла, а вместе с ней и драгоценные ризы.

Более 70 лет про оригинал не было никаких упоминаний, вдруг в Ивано-Франковске удивительным образом появляется элемент ризы – роскошный оклад иконы изготовлен из чистого серебра, да еще и с позолотой.

Нашел реликвию тернопольчанин Виктор Чернов, который последние несколько лет живет в Ивано-Франковске.

Собрав достаточно материала, Виктор Чернов размышлял, куда же обратиться со своей находкой. Возле франковской ратуши он увидел афишу “Спасем сокровища вместе!”. Как позже узнал, это проект, предусматривающий реставрацию и восстановление старинных сакральных произведений. Познакомился с автором идеи, заведующим отделом реставрации Ивано-Франковского краеведческого музея Валерием Твердохлебом. Тот очень заинтересовался находкой.

Поиски оригинала иконы и фрагментов оклада исследователи планируют продолжить. Уверены, что именно сейчас риза появилась неслучайно. Ведь в самые сложные периоды истории такие реликвии имели символическое значение.

"Для нас это был большой сюрприз и открытие. А для всей страны это уникальная находка. Мы стоим на пути возвращения исторической памяти и почитания святых вещей. Поскольку во времена, когда страна ведет войну, обретение этих святынь является очень знаковым. Такие вещи всегда поднимали дух нации. Тем более, затерянная икона Распятия Иисуса Христа имела очень интересную историю. Она объединяла украинцев, поляков, армян. То есть, это то, чего нам сейчас не хватает", - сказал Валерий Твердохлеб.

Сейчас найденную святыню готовят к экспозиции. Накануне Пасхальных праздников в Ивано-Франковском краеведческом музее откроют выставку в рамках проекта “Спасем сокровища вместе!”, где представляют вниманию посетителей уникальную ризу.