В Ивано-Франковске провели театрализованный Крестный путь

В Ивано-Франковске 7 марта состоялось театрализованный Крестный путь в парке Воинов-Интернационалистов.

Организаторами религиозного театрализованного действа является приход святого Юрия Победоносца УГКЦ, сообщает "Галицкий корреспондент".

Участниками Крестного хода являются семинаристы, а начали ее с общей молитвы. Как отметили организаторы, они хотели бы, чтобы во время Великого поста люди стали хоть чуточку лучше и не желали лишь забав.

***Крестная дорога – дорога, которой Иисус Христос шел на Голгофу. В Католической церкви она материально символизируется в виде 14 образов того трагического шествия. В переносном значении: «Крестный путь» – дорога страданий, жизнь, полная стойко переносимых бедствий. Часто можно услышать выражение: «Каждый свой крест несет», – намекая на тот тяжелый крест, который нес Христос на Голгофу.