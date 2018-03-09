Винницкий священник сыграл Николая Леонтовича в документальном фильме

На Винниччине состоялись съемки документального кино о композиторе Николае Леонтовиче.

Роль композитора сыграл винницкий священник и дирижер хора «Соломия» Назарий Давыдовский, сообщает Вінниця.info.

Как рассказал сам священник, роль он получил совершенно случайно.

"Я отслеживаю жизнь Леонтовича. Мы поехали в село, где погиб композитор. Я показал фортепиано, на котором он последний раз сыграл. Рассказал, что у нас с Николаем Дмитриевичем много общего. Мы оба сыновья священника, закончили семинарию, дирижеры женского хора. А режиссер еще и заметил, что мы визуально похожи. Когда получил это предложение играть самого Леонтовича, мгновенно согласился. Но знаете, это большая ответственность играть такого великого человека», - рассказал Назарий Давыдовский, который, помимо прочего, был организатором всемирного флешмоба #Щедрик100challenge.

Фильм о Леонтовиче короткометражный. Его продолжительность будет не более 20 минут.

«Это первая серия из цикла документально-игрового кино о выдающихся людях Винницкой области. Фильм делаем таким, чтобы был не только познавательным, но и интересным. Чтобы охватить и школьную аудиторию. Также по плану перевести фильм на английский язык. Американцы считают, что мелодия «Щедрика» - их. Необходимо просветить и их», - пояснил режиссер фильма Василий Юрин.