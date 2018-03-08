В Одесской епархии УПЦ гуманитарную помощь получили 250 переселенцев и нуждающихся (видео)

21:34, 08 марта 2018
Общество
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/ news.church.ua

Более 250 человек получили продуктовые наборы и финансовую помощь, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Среди тех, кто получил помощь, были вынуждены переселенцы из охваченных военными действиями восточных областей Украины, члены многодетных семей, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, а также многочисленные одесситы, которые оказались в затруднительном материальном положении.

Только за прошлый год Координационный центр раздал более 130 тонн гуманитарной помощи стоимостью около 5 млн. гривен / news.church.ua

Благотворительные акции Одесская епархия проводит в течение четырех лет, несколько раз в месяц. Только за прошлый год Координационный центр раздал более 130 тонн гуманитарной помощи стоимостью около 5 млн. гривен.

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