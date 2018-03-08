Школьница из Ровенщины получила специальную награду на Всеукраинском конкурсе журналистов за статью о священнике УПЦ

Наталья Доронин, одиннадцатиклассница из Ровенщины, получила на Всеукраинском конкурсе “Я – журналист!” специальную награду Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за статью о клирике Сарненской епархии Украинской Православной Церкви.

Об этом написал на своей странице в фейсбук руководитель Школы универсального журналиста, главный редактор Издательского дома “ОГО” в Ровно Виталий Голубев, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

“...Его можно увидеть не только в церкви, но и на сенокосе, на футбольном поле, в музее или архиве. Беспокойство – кредо его жизни. Равнодушие не свойственно его характеру. Он – священник, отец Павел Дубинец, настоятель церкви Святой Мученицы Параскевы с.Морочно на Ровенщине”, - так начинается работа Натальи Доронин.

Герой статьи, отец Павел Дубинец (настоятель Свято-Параскевского храма села Морочное, Заречненского района Полесья), в придачу ко всему написанному, еще и член НСЖУ, а также - выпускник Национального университета «Острожская академия», рассказал Виталий Голубев.

«Именно в Школе универсального журналиста в Острожской академии мы познакомились с одаренной школьницей из далекого полесского села Мутвиця Натальей Доронин. Посоветовали ей принять участие в конкурсе “Я – журналист!” – и девушка написала замечательное сочинение о незаурядном земляке-священнослужителе», - отметил руководитель Школы.