Сайт «Миротворец» призывает к расстрелам священников
20:21, 08 марта 2018Общество
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Сайт «Миротворец» призывает к расстрелам священников / news.church.ua
«Стрелять не задумываясь» в священников призывает сайт «Миротворец».
«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковкие попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет и под рясой может быть скрыт автомат», – говорится в сообщении, размещенном на странице «Миротворца» в Facebook.
/ facebook.com/myrotvorets.center
«При проверках – никаких исключений и только более тщательный осмотр. При малейшей угрозе жизни стрелять не задумываясь», – призывают авторы публикации.
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