Сайт «Миротворец» призывает к расстрелам священников

«Стрелять не задумываясь» в священников призывает сайт «Миротворец».

«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковкие попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет и под рясой может быть скрыт автомат», – говорится в сообщении, размещенном на странице «Миротворца» в Facebook.

«При проверках – никаких исключений и только более тщательный осмотр. При малейшей угрозе жизни стрелять не задумываясь», – призывают авторы публикации.