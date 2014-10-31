Израиль полностью закрыл доступ к мечети Аль-Акса для мусульман

Израильские власти впервые после окончания Шестидневной войны 1967 года полностью перекрыли доступ к мечети Аль-Акса для мусульман. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

В канцелярии президента Палестины Махмуда Аббаса уже подчеркнули, что "закрытие прохода к мечети Аль-Акса равносильно объявлению войны".

Статус "Аль-Харам аш-Шариф" ("Благородное святилище", также известное как Храмовая гора) является одной из наиболее острых проблем палестино-израильских отношений, как и проблема Иерусалима в целом - города трех религий (христианства, иудаизма, ислама). Именно там расположена мечеть Аль-Акса, построенная в конце VII - начале VIII века.

Храмовый комплекс в Иерусалиме считается третьей по значимости и величине святыней мусульман после Мекки и Медины. Именно в сторону мечети Аль-Акса обращались на заре ислама правоверные во время молитв.

Седмица.Ru