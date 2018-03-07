В Бердичеве молились за упокой семьи, отравившейся угарным газом

Шестого и седьмого марта 2018-го года в г. Бердичеве объявлен траур. Накануне произошла ужасная трагедия: от отравления угарным газом скончались восемь жителей города.

В Свято-Николаевском соборе во вторник, 6 марта, совершили Богослужение постовым образом – заупокойную литию по усопшим, сообщает пресс-служба Бердичевского благочиния Житомирской епархии УПЦ.

Страшная весть взволновала на днях Бердичев - в одном из одноэтажных жилых домов по улице Белопольской погибли члены семьи и их гости: отец, мать, взрослые дети – дочь и сын, его невеста и знакомая хозяев и двое малышей. Девочке-грудничку еще нет года, ее брату – всего три. Причиной, вероятно, стало отравление угарным газом.

Шестого марта клирик Свято-Николаевского собора протоиерей Роман Натальчук отслужил заупокойную литию по умершим.

"В связи с трагедией в Бердичеве – двухдневный траур. Город глубоко скорбит по поводу несчастья. Духовенство Бердичевского благочиния и верующие выражают искреннее соболезнование родным и близким погибших. Вечная память почившим", - говорится в сообщении на сайте епархии.