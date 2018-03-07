В Бердичеве молились за упокой семьи, отравившейся угарным газом

00:46, 07 марта 2018
Общество
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В Бердичеве объявлен двухдневный траур / pravoslavie.fm

В Свято-Николаевском соборе во вторник, 6 марта, совершили Богослужение постовым образом – заупокойную литию по усопшим, сообщает пресс-служба Бердичевского благочиния Житомирской епархии УПЦ.

В результате трагедии погибло 6 взрослых и 2 детей / zhytomyr-eparchy.com.ua

Страшная весть взволновала на днях Бердичев - в одном из одноэтажных жилых домов по улице Белопольской погибли члены семьи и их гости: отец, мать, взрослые дети – дочь и сын, его невеста и знакомая хозяев и двое малышей. Девочке-грудничку еще нет года, ее брату – всего три. Причиной, вероятно, стало отравление угарным газом.

Шестого марта клирик Свято-Николаевского собора протоиерей Роман Натальчук отслужил заупокойную литию по умершим.

"В связи с трагедией в Бердичеве – двухдневный траур. Город глубоко скорбит по поводу несчастья. Духовенство Бердичевского благочиния и верующие выражают искреннее соболезнование родным и близким погибших. Вечная память почившим", - говорится в сообщении на сайте епархии.

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