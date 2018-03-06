Киевляне собрали более 20 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма

Ходатайство «Об обеспечении права на свободу вероисповедания верующих Украинской Православной Церкви и общественного порядка вокруг Десятинного храма (часовни)» было отправлено председателю КГГА В. В. Кличко 8 февраля 2018 года.

Сбор подписей начался 4 февраля и будет длиться и дальше. По состоянию на 5 марта собрано и передано в КГГА больше 20 000 подписей, сообщает "Капитал".

Обращая внимание мэра г. Киева на исключительное значение церкви Богородицы (Десятинной) как символа древнеукраинской государственности, православные верующие отмечают, что «ее роль в деле утверждения национально-культурных традиций украинского народа является нашим общим сердечным порывом, одобренным Президентом Украины еще с 2000 года, которое продолжается по нынешний день».

Верующие Украинской Православной Церкви просят главу КГГА обеспечить действующее право собственности на Десятинный храм (часовню) за религиозной общиной Украинской Православной Церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы; не препятствовать верующим Украинской Православной Церкви реализовывать в Киеве свое право на свободу вероисповедания в Десятинной церкви (часовни) по улице Владимирской, дом 2 и не допустить в городе Киеве разжигания религиозной вражды.