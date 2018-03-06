Большинство украинцев регулярно подают милостыню нищим – опрос

Большинство украинцев (70%) в течение 12 месяцев делали денежные или вещевые пожертвования, в частности, 50% подавали милостыню, а 56% делали денежные или вещевые пожертвования, не учитывая милостыню.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компаниями Corestone Group и GfK Ukraine, сообщает ZN.UA.

Кроме того, 31% населения жертвовали средства или вещи напрямую тем, кому они нужны, 21% - волонтерам, которые собирают средства для других, 19% - церкви или другим религиозным организациям и только 6% - благотворительным организациям, а также 2% - общественным организациям и 1% - международным организациям. 56% населения отдавали наличные, 32% - жертвовали вещи, 23% - бросали деньги в ящик и лишь 6% делали перевод через банк, а 5% - онлайн.

Относительно самых удобных способов делать пожертвования, 50% населения отметили, что им удобно отдавать наличные, 34% - жертвовать вещи, 19% - бросать деньги в ящик и только 9% отметили как удобный перевод через банк и 6% перевод онлайн.

Убеждение, что деньги дойдут до тех, кто в них нуждается, личное знакомство с людьми в затруднении, острота социальной проблемы, прозрачность деятельности и отчетности организации являются основными мотивационными факторами пожертвований. Удерживают людей от участия в благотворительности, кроме нехватки средств, также недоверие к получателям помощи и неверие в то, что их пожертвование может изменить ситуацию.

Опрос был проведен по заказу Фонда семьи Загорий среди 1 тысячи граждан Украины в городах с населением более 50 тыс. жителей. Полевой этап исследований длился с 17 января до 6 февраля 2018 года. Полевые работы проведены GfK Ukraine.