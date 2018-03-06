В Кропивницком священники УПЦ провели вечер памяти воинов АТО

В субботу, 3 марта, Церковью вспоминаются все усопшие православные христиане.

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Кропивницкого в этот день было совершено заупокойное богослужение, где духовенством храма возносились молитвы о погибших воинах и всех усопших. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Накануне, после заупокойного вечернего богослужения состоялся вечер памяти воинов АТО. Концертная программа состояла из выступлений учащихся воскресной школы, танцевальных номеров от художественного коллектива образцового хореографического ансамбля «Виктория», рассказов и песен отца погибшего Героя Украины волонтера Владимира Бурко и других участников. Снежная метель не помешала собраться участникам и зрителям.

Памятный вечер воинов АТО посвящен Героям, которые положили свою жизнь за Украину.