В Кропивницком священники УПЦ провели вечер памяти воинов АТО

05:55, 06 марта 2018
Общество
558 0
/ orthodox-kr.org.ua

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Кропивницкого в этот день было совершено заупокойное богослужение, где духовенством храма возносились молитвы о погибших воинах и всех усопших. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

/ orthodox-kr.org.ua

Накануне, после заупокойного вечернего богослужения состоялся вечер памяти воинов АТО. Концертная программа состояла из выступлений учащихся воскресной школы, танцевальных номеров от художественного коллектива образцового хореографического ансамбля «Виктория», рассказов и песен отца погибшего Героя Украины волонтера Владимира Бурко и других участников. Снежная метель не помешала собраться участникам и зрителям.

Памятный вечер воинов АТО посвящен Героям, которые положили свою жизнь за Украину.

/ orthodox-kr.org.ua
/ orthodox-kr.org.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter