Староста кафедрального собора Ковеля в 100-летний юбилей награжден орденом Георгия Победоносца

01:09, 06 марта 2018 Общество 378

Столетний юбилей встретил на своем жизненном пути староста Свято-Троицкого кафедрального собора г. Ковеля Рымарь Григорий Петрович. По случаю праздника священники храма поздравили юбиляра, сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ. Настоятель собора, протоиерей Николай Чубиш, по благословению митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира, вручил Григорию Петровичу высокую церковную награду Предстоятеля Украинской Православной Церкви – орден святого великомученика Георгия Победоносца.

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