Староста кафедрального собора Ковеля в 100-летний юбилей награжден орденом Георгия Победоносца
01:09, 06 марта 2018
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Юбиляр получил высокую церковную награду Предстоятеля УПЦ / епархия.укр
Столетний юбилей встретил на своем жизненном пути староста Свято-Троицкого кафедрального собора г. Ковеля Рымарь Григорий Петрович.
По случаю праздника священники храма поздравили юбиляра, сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.
Настоятель собора, протоиерей Николай Чубиш, по благословению митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира, вручил Григорию Петровичу высокую церковную награду Предстоятеля Украинской Православной Церкви – орден святого великомученика Георгия Победоносца.
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