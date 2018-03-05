Вышла в свет книга, посвященная истории просвещения и образования в Донецком крае

Вышла в свет книга «Витоки православної та народної освіти Донеччини», посвященная истории просвещения и образования в Донецком крае.

Книга содержит материалы информационно-просветительского отдела Святогорской лавры и будет интересна широкому кругу читателей, сообщается на сайте обители.

Книга написана коллективом авторов и составителей, среди которых архимандрит Лазарь (Терещенко) и кандидат исторических наук, доктор философии, автор десятков книг, монографий, создатель краеведческих музеев в Бахмуте и Часов Яре Сергей Татаринов.

В книге помещена глава «Роль Святогорского монастыря в духовном и народном просвещении населения края», в которой некоторые документы были опубликованы впервые.

Книга адресована студентам, преподавателям педагогических высших учебных заведений, учителям, краеведам.