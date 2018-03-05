На территории Кафедрального собора УПЦ прошла акция по выдаче продуктов одиноким пенсионерам и нуждающимся

Работники социального отдела Кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами 3 марта организовали выдачу продуктов питания для пожилых людей.

«Друзья на улице» - традиционная уже для социального отдела Кафедрального собора акция по сбору и выдаче продуктов для малоимущих, сообщается на сайте собора.

"На протяжении последних месяцев сложилась традиция совместной деятельности социального отдела Кафедрального собора и активных представителей нашего общества. Координатор по социальной работе Елена Богданова делится своим многолетним опытом с молодыми людьми - как правило, предпринимателями, которые чувствуют потребность помочь обездоленным соотечественникам", - сообщают организаторы акции.

Территория строящегося Кафедрального собора служит открытой площадкой, на которой осуществляется социальная помощь для неимущих людей. Помочь материально поддержать нуждающихся или оказать волонтерскую помощь в организации мероприятий может каждый желающий.