Православная молодежь Луцка провела просветительскую акцию «Сигарету на конфету»

В воскресенье, 4 марта, православное молодежное объединение Волынской епархии УПЦ «Лови момент» в очередной раз провело в Луцке просветительскую социальную акцию «сигарету на конфету».

Акция направлена на преодоление пагубной привычки табакокурения и пропаганду здорового образа жизни, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Это мероприятие является ежегодным и происходит уже традиционно; в нем действует специальный курс обмена: одна конфета на одну сигарету. Реакция прохожих на луцких улицах была разной, некоторые соглашались обменять сигарету на сладкую альтернативу, другие отказывались присоединиться к инициативе.

«Курить вредно не только для физического здоровья. Эта привычка является грехом против шестой заповеди «Не убий», ведь курильщик медленно убивает сам себя. Проводить такие мероприятия - очень важно для нашей молодежи, она утверждается в пути, которым решила идти», - сказал председатель епархиального отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский).

Всех, кто откликнулся, юноши и девушки призвали отказаться от курения хотя бы на день, задуматься о своем здоровье. Православная молодежь раздавала тематические буклеты и собрала на обмене немало табачных изделий, ведь некоторые меняли на конфеты даже целые пачки сигарет; кроме того, конфеты доставались и тем прохожим, кто говорил, что не курит.

Инициаторы акции напомнили также, что Великий пост является прекрасной возможностью наконец прекратить это злоупотребление и поправить свое духовное и физическое здоровье, отметил духовник воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме священник Павел Чамахуд.