В Тернополе задержали мужчину, сообщившего о "заминировании" территории возле одной из церквей

Правоохранители Тернопольского городского отдела полиции разыскали подозреваемого, который накануне сообщил о заминировании территории возле одной из церквей города.

Как сообщает "Терноград", тревожное сообщение поступило в дежурную часть местной полиции 4 марта. Неизвестный рассказал, что возле храма на улице Коновальца находятся заминированные машины.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследовали припаркованные автомобили и прилегающую к церкви территорию. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ эксперты не обнаружили.

Сотрудники полиции оперативно установили личность псевдоминера. Им оказался 46-летний житель Хмельницкой области, который по предварительным данным, страдает расстройствами психики. Мужчину отправили на обследование в областной психоневрологической больнице.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.