На Буковине сгорел деревянный храм

В селе Вахновцы Вижницкого района Черновицкой области сгорела деревянная церковь.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

«4 марта в 15 час. 22 мин. поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви по адресу: Черновицкая область, Вижницкий район, с. Вахновцы», — говорится в сообщении.

Огонь распространился на площадь в 120 кв. м, то есть охватил практически все здание. В 16.12 пожар удалось локализовать.

Спасатели устанавливают причину пожара.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, в Черкасской области возник пожар в Чигиринском Свято-Троицком монастыре УПЦ, во время которого погибла служительница.