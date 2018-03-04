В Чигирине во время пожара монастыря УПЦ погибла служительница обители

Сегодня утром, 4 марта, в Чигирине во время пожара в Свято-Троицком женском монастыре погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области, погибшей оказалась 53-летняя служащая монастыря.

Сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре поступило в 06:21 на пульт связи в чигиринской пожарно-спасательной части.

В задымленном помещении спасатели нашли женщину без признаков жизни и вынесли ее в безопасное место. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть потерпевшую к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница обители.

В 06:30 пожар был локализован, а в 06:50 – полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.