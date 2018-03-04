В Чигирине во время пожара монастыря УПЦ погибла служительница обители

19:21, 04 марта 2018
Общество
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Причина пожара устанавливается / ck.dsns.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области, погибшей оказалась 53-летняя служащая монастыря.

Сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре поступило в 06:21 на пульт связи в чигиринской пожарно-спасательной части.

В задымленном помещении спасатели нашли женщину без признаков жизни и вынесли ее в безопасное место. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть потерпевшую к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница обители.

В 06:30 пожар был локализован, а в 06:50 – полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

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