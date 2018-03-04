Молодежный актив Свято-Иверского монастыря посетил детское отделение Одесского тубдиспансера

В пятницу, 2 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря во главе с его руководителем иереем Иоанном Скалозубом посетили детское отделение Одесского областного противотуберкулезного диспансера.

Отец Иоанн Скалозуб совершил молебен о здравии, после чего пожелал всем детям и юношам скорейшего выздоровления и вручил им сладкие подарки. А для диспансера была оказана помощь в виде бытовой химии, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В данный момент в диспансере находится 30 детей от 1 до 16 лет.

Заведующая детского отделения диспансера Елена Кулинич поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.