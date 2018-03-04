Молодежный актив Свято-Иверского монастыря посетил детское отделение Одесского тубдиспансера
00:50, 04 марта 2018
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В диспансере пребывает 30 детей / eparhiya.od.ua
В пятницу, 2 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря во главе с его руководителем иереем Иоанном Скалозубом посетили детское отделение Одесского областного противотуберкулезного диспансера.
Отец Иоанн Скалозуб совершил молебен о здравии, после чего пожелал всем детям и юношам скорейшего выздоровления и вручил им сладкие подарки. А для диспансера была оказана помощь в виде бытовой химии, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Отец Иоанн совершил молебен о здравии / eparhiya.od.ua
В данный момент в диспансере находится 30 детей от 1 до 16 лет.
Заведующая детского отделения диспансера Елена Кулинич поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.
Администрации диспансера передали бытовую химию / eparhiya.od.ua
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