Молодежный актив Свято-Иверского монастыря посетил детское отделение Одесского тубдиспансера

00:50, 04 марта 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

Отец Иоанн Скалозуб совершил  молебен о здравии, после чего пожелал всем детям и юношам скорейшего выздоровления и вручил им сладкие подарки. А для диспансера была оказана помощь в виде бытовой химии, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

/ eparhiya.od.ua

В данный момент в диспансере  находится 30 детей  от 1 до 16 лет.

Заведующая  детского отделения диспансера Елена Кулинич поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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