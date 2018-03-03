Священнослужители Харьковской епархии УПЦ приняли участие в обмене пленными

В пятницу, 2 марта, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, священнослужители Харьковской епархии УПЦ приняли участие в обмене двух украинских военнопленных.

Обмен украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака прошел в районе пункта пропуска «Гоптовка» Харьковской области, сообщается на сайте епархии.

Напомним, украинские пограничники были похищены на Сумщине 3 октября прошлого года.

Как сообщает "112", Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.