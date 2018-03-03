Священник рассказал об отношении Церкви к виртуальным свечам

Сегодня в Сети часто предлагают услугу — «поставить виртуальную свечу в виртуальный храм к виртуальной иконе», а также прочитать молитву из «виртуальной» Библии.

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал об отношении Церкви к виртуальным свечам.

«Виртуальные свечи неприемлемы. Свеча - это символ молитвы, жертвоприношения. Ведь когда-то давно люди приносили в церковь воск, масло, вино, хлеб - это была жертва. Сейчас люди покупают свечу, символично жертвуя церкви. Заказывают молебны, тоже платят. Но я всегда предлагаю людям: давайте помолимся вместе, поучаствуйте в этом, ведь вы молитесь за своих близких. Нельзя откупаться, нужно участвовать в молитве», - говорит отец Александр Бахов.

Также священник прокомментировал получивший в последнее время распространение тренд православных сайтов знакомств, где люди пытаются найти себе партнера, верующего в Бога.

«Я спокойно отношусь к православным сайтам знакомств, но они ведь не решают проблемы. Можно познакомиться с человеком, но все равно – чтобы строить отношения, надо приложить усилия».

По его словам, люди, которые хотят познакомиться на таких сайтах, совсем не обязательно – верующие. «Некоторые могут написать, что они верующие, а на самом деле просто хотят найти себе супруга православного, который не пьет, не курит. Поэтому такие сайты не стоит идеализировать», – прокомментировал отец Александр Бахов.